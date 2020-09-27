ريتا حرب لـ"دوت الخليج الفني": أجسد شخصية امرأة قوية في "من الآخر".. ومشاركتي في "عروس بيروت 2" أجبرتني على قص شعري

أعربت الممثلة اللبنانية ريتا حرب، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "من الآخر"، الذي يعرض حاليًا عبر شاشة mtv اللبنانية.

وقالت ريتا حرب في تصريح خاص لـ "لفجر الفني" إنها تجسد شخصية مايا من خلال مسلسل "من الآخر" والذي يعرض حاليًا عبر شاشة أم تي في اللبنانية ومجموعة من الشاشات العربية، وهي إمرأة قوية، تعمل في كواليس إحدى المحطات التلفزيونية الكبرى.

وأضافت ريتا أن شخصية مايا تتمثل في كونها إمرأة ضحت بأمور كثيرة حتى استطاعت الوصول لهذا المنصب ومستعدة لفعل أي شئ حتى تحافظ على مكانتها، مؤكدة على أن تركيبة هذه الشخصية جذبتها للمشاركة كضيفة شرف في المسلسل.

كما تحدثت ريتا عن الصعوبات التي واجهت العمل وأوضحت أن جائحة أزمة كورونا غيّرت خطة العمل وتم تأجيل عرضه بعد أن كان من أعمال شهر رمضان ٢٠٢ لأن الشركة المنتجة وفريق العمل واجهوا تحديات كبيرة ولاسيما أن خلال تلك الفترة تم إغلاق البلاد لفترة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واستطردت حديثها قائلة: "ولكن كل هذه الصعوبات التي أخّرت استكمال تصوير العمل جعل دور مايا من نصيبي، فعندما انطلق تصويره كنت منشغله بتصوير مسلسلي ضرب الرمل في السعودية وعلقت في القصيم لمدة 3 أشهر وتخوفت من عدم المقدرة على الوفاء بالتزامي تجاه الشركة المنتجة، ولكن شاءت الظروف أن أعود في آخر أيام تصوير من الآخر وأشارك فيه.

وتابعت: "أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور فهو قريب جدًا للواقع ويطرح مشاكل حياتية تشبه ما يدور داخل منازلنا، واستمتعت كثيرا بتواجدي مع فريق عمل محترف وكانت كواليس التصوير رائعة، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعاون فيها مع شركة الصبّاح أخوان فقد سبق لنا العمل سويًا من قبل وقد نجحنا معاً من خلال المسلسل الرمضاني طريق، حيث أجد معهم الاحترافية التي تجعل الفنان يجسد دوره وهو مرتاح.

وعن تحضيراتها الفنية المقبلة لجمهورها، أوضحت ريتا حرب أنها ستشارك كضيفة شرف أيضًا في الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت، وكشفت لنا عن إسم الشخصية التي تجسدها وهي سيرين، إمرأة لها حضور خاص جذابة وجميلة، تعمل سيدة أعمال، وتأتي في زيارة للقصر لفترة زمنية معينة فتقلب الأمور رأساً على عقب.

وختمت قائلة: هذه الشخصية استفزتني وجعلتني أغير من شكلي المعتاد فقمت بقص شعري من أجل خدمة الدور، وقد انطلق تصوير مشاهدي في وقت تُعرض حلقات برنامجي الجديد شرفتونا مع ريتا عبر قناة ألفا اليوم".