"الحب كله".. شريف سلامة برفقة داليا مصطفى في إطلالة رومانسية

وظهر شريف بالصورة برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفي في لحظات رومانسية.
وبشارك شريف سلامة يشارك في مسلسل أسود فاتح ، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا.
كما يشارك صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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