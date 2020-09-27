الارشيف / فن ومشاهير

"الحب كله".. شريف سلامة برفقة داليا مصطفى في إطلالة رومانسية

0 نشر
0 تبليغ

غازل الفنان شريف سلامة،  جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر شريف بالصورة برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفي في لحظات رومانسية.

ووجه لزوجته رسالة رومانسية ملئية بالحب واكتفى خلالها بقوله: "الحب كله".

وبشارك شريف سلامة يشارك في مسلسل أسود فاتح ، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا.

كما يشارك صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الحب كله".. شريف سلامة برفقة داليا مصطفى في إطلالة رومانسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا