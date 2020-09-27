"دراما مشغولة بحرفية".. الجمهور يشيد بـ"أسود فاتح" بعد عرض أولى حلقاته

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منصة شاهد الإلكترونية، في عرض أولى حلقات مسلسل "أسود فاتح" وهو من بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وكوكبة من نجوم الوطن العربي.

وفور عرض الحلقة، حظي المسلسل باشادات واسعة من قبل الجمهور الذي أعرب عن إعجابه بالعمل والتشويق الذي ملأ الأحداث.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي "‏الحلقة الأولى من مسلسل ‎أسود فاتح مُتقنة بحرفية عالية، من حيث الصورة والنص وتقطيع المشاهد، أداء النجمة ‎هيفاء وهبي تلقائي بعيد عن التصنّع، يعني نظراتها بيحكوا وما بتحسها عم بتمثل. باختصار "البداية موفقة ومشجعة". يُنصح بمشاهدته.

يذكر أن مسلسل «أسود فاتح» يشارك فى بطولته صبرى فواز وشريف سلامة وأحمد فهمي ومعتصم النهار تأليف أمين جمال إخراج كريم العدل.

