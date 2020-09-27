بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبد الرسول تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايوه عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

وأغضبت الصورة البعض الذين وجهوا للفنانة عارفة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها أخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل، وكانت عارفة قد علقت على الصورة قائلة: "لقيت الطبطبة".

يذكر أن عارفة عبد الرسول ظهرت فى عديد من الاعمال الفنية التى ساهمت فى شهرتها ولعل من ابرزها "رجالة البيت" مع احمد فهمى واكرم حسنى ومسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج.

كانت عارفة عبد الرسول، قد كشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة:" سميت بـ عارفة على اسم جدتي".

وأضافت عارفة عبد الرسول في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف " المذاع على قناة الحياة ": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".

وتابعت عارفة عبد الرسول: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".

وأكملت عارفة عبد الرسول: "أنا مقيمة في محافظة الإسكندرية وكنت أعمل في المسرح بها لمدة 30 عامًا، وبدأت أظهر في الأعمال الفنية بعد الانتقال للقاهرة".