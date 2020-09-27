نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
نشرت الفنانة القديرة نادية الجندي فيديو جديدا لها عبر خاصية ستوري علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
طرحت المطربة أصالة، برومو أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "والله وتفارقنا" وهي أغنية ضمن أغاني البومها المقبل الذي يحمل إسم "لاتستسلم" وهو البوم خليجي.
حققت أغنية "معلش أصلي مدلعها" لـ تامر عاشور، نجاح كبير حيث إحتلت التريند رقم 2 على موقع "اليوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية.
يصور اليوم الفنان كريم أبو زيد كليب أغنيته الجديدة "فكك من الناس"، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.
تصدر تامر حسني، تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد موقفه الإنساني مع الطفل محمد، من أصحاب الهمم، حيث لبى نداءه وقابله وأهداه كرسي متحركا وجيتارا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| تامر حسني يلبي نداء طفل معاق .. نادية الجندي تتوعد بالسجن لمن يتطاول عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.