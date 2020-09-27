بعد تداول أشهر أغانيه.. الجمهور يبحث عن جورج وسوف

تصدر المطرب جورج وسوف، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قام عدد من المتابعين بإعادة نشر أغان شهيرة له وتداولها عبر السوشيال ميديا.

جاءت أبرز تغريدات الجمهور "سلطان الطرب جورج وسوف"، "انا اكتشفت ان جورج وسوف ده مزاج تاني"، "بصراحة ما أثق في أي أحد يقلل من صوت جورج وسوف"، وغيرها.

كان جورج وسوف، أعلن عن تضامنه مع سوريا بعد حرق الغابات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

وكتب جورج وسوف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الغابات عم تحترق و قلبي عم يحترق معا.. ‏⁧‫يا نار كوني بردًا وسلامًا على سوريا وأهلها".

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وشهدت المناطق الغربية من سوريا حرائق غابات هائلة منذ فترة بسبب ارتفاع كبير في درجات الحرارة والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة في جبال اللاذقية وحماة وحمص.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية سانا، فإن ارتفاع درجات الحرارة من 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعي لمثل هذا الوقت من العام، ساهم في انتشار الحرائق بسرعة.

كما علّق الفنان جورج وسوف على الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية، وقال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "إنتِ نبض الحياة يا بيروت".

بينما تألق جورج وسوف بحفل فريد عبر منصة شاهد على البث المباشر دعما للبقاء في المنزل، وغنى وسوف قرابة الساعتين أجمل أغاني مشواره الفني ملبيا طلبات الجمهور الذي تواصل معه على مواقع التواصل الاجتماعي.