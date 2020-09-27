صابر الرباعى يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثانى" (فيديو)

نشر المطرب صابر الرباعي برومو كليب أغنيته الجديدة "جريدة الرجل الثاني" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". واكتفي بالتعليق قائلًا: "انتظروا فيديو كليب جريدة الرجل الثاني". والأغنية الجديدة من كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قباني ألحان طلال. يذكر صابر الرباعى، طرح مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف.

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