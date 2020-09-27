نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: نشرت الفنانة ريم البارودي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة. تصدر #جمهور_الاهلي_سندك_ياخطيب موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعما لرئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. نشرت الفنانة القديرة نادية الجندي فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وتظهر نادية الجندي في الفيديو خلال استضافتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية. نشر أمير شاهين صورة جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وظهر أمير في الصورة برفقة خطيبته منة جاب الله. نشر جوكر النادي الأهلي أحمد فتحي مجموعة صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. يظهر أحمد فتحي في الصور من ندوة تكريم أطفال حفظة القرآن الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا .. جمهور الأهلي يدعم الخطيب علي تويتر.. ريم البارودي بنيو لوك.. ونادية الجندي تتوعد المتطاولين بالسجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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