بعد ساعات قليلة من طرحها.. "معلش أصلي مدلعها" تريند على اليوتيوب

حققت أغنية "معلش أصلي مدلعها" لـ تامر عاشور، نجاحاً كبيراً ، فإحتلت التريند رقم 2 على موقع "اليوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية.

تقول كلمات الأغنية: "أنـا فـ عينيهـا أحـنّ النـاس.... وأجدعها .. إن خدت خطوة معجبتهاش.... براجعها .. لو رايحـة جايّـة فـ أي مكـان.... بتابعها

وإن مـرّة قـالت يـللا جـنـان.... بطاوعها".

ودول يقولوا هتعيشها عليك.. ودول يقولوا هتطمَّعها .. أروح آخدها فـ حضني وأقول.. معلـش أصـلي مدلّعها .. تعوزني وسـط حاجات بالكوم.... أفضالها .. وتقول يا حكي فـ وقت النوم.... أصحالها .. تـزعـل وتـرمـي عـلـيـا اللـوم.... أصفالها .. واللي يعاديها ظـالم مـظلوم.... بحاميلها".

تعد أغنية "معلش أصلي مدلعها" كلمات: صابر كمال، الحان: بلال سرور، توزيع: رامي سمير، ميكس وماستر: خالد سند، طبله: احمد العيادي، جيتار: مصطفي اصلان.

قانون: ماجد سرور، أكورديون: وائل النجار، بيز جيتار: بباوي رأفت، كمان: محمد مدحت، رق: هشام العربي.

يذكر أن تامر عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاح كبير، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا مابقتش متخير.. ورغم ان انتي بياعة.. وبتحبي تعانديني.. زعلنا لو يطول ساعة.. بلاقيكي وحشتيني.. حبيبة عيني هاوديني.. ليه بس مطلعة عيني.. انا كام مرة بعتيني.. وعنك عمري م اتخلى.. حبيبة عيني يا غالية.. يا نجمة في السما عالية".