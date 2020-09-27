شاهد.. أحدث ظهور لـ أمير شاهين وخطيبته

نشر أمير رمسيس صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، بواسطة خاصية ستوري.

وكان أمير، في الصورة برفقة خطيبته منة جاب الله، فاحتفل بخطوبته على منة جاب الله منذ أيام في الساحل الشمالي بحضور شقيقته الفنانة إلهام شاهين والكثير من نجوم الوسط الفني.

وكان أمير شاهين تعرض لانتقادات لاذعة بعد خطوبته بسبب تصريحاته السابقة التي تشير إلى أن ميرنا المهندس حب عمره ولن يستطيع تجاوز أزمة رحيلها ولقبها بـ عروس الجنة.

يذكر أن منة جاب الله خطيبة أمير شاهين تصغره في العمر بحوالي 12 عامًا، وذلك بعد مرور أيام على إعلان خطوبتهما.

ويبلغ أمير شاهين من العمر 43 عامًا بينما منة جاب الله ذات الـ 31 عاما وهي خريجة المعهد العالي للسينما وتربطها صلة قرابة بالمنتج أحمد عبد العاطي.