نادية الجندي: أي شخص هيحاول يجرح فيا هقاضيه فوراً

نشرت الفنانة نادية الجندي، فيديو جديد لها، عبر خاصية ستوري في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت نادية الجندي في الفيديو خلال استضافتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية.

وقالت في الفيديو: " اي شخص سوف يحاول أن يجرح فيا أو في اسمي أو تاريخي سوف أقوم بمقاضاته فورا، بسبب أنهم يقولون كلاما ليس له أي أساس من الصحة، وهو مجرد تشويه لصورتي واسمي وتاريخي".

وأضافت: "لن أقبل بذلك مرة أخرى، وأن أي أحد سوف يتطاول عليّ سوف أضعه تحت طائلة القانون، والقانون سوف يأخذ لي حقي بالكامل".

وأكدت نادية الجندي، إنها لم تكن تغضب من انتقادها بسبب مشاركتها الأفلام التجارية، لأنها كانت أعمالا تحقق نجاحًا كاسحًا؛ موضحة أن البعض كان ينتج أفلاما تسمى "أفلام المهرجانات" ، وكان لا يفهمها غير مؤلفها.

وقالت نادية الجندى، إنها بدأت مشوارها الفنى من خلال التلفزيون المصرى حيث قدمت مسلسل " الدوامة " وحقق نجاحا منقطع النظير.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، : كنت أصور فى نفس الوقت فيلم " بمبة كشر" وكان أول بطولة مطلقة لى وبسبب مسلسل الدوامة ونجاحه نجح الفيلم نجاحا كبيرا، لذلك مسلسل الدوامة يعتبر نقطة إنطلاقة بالنسبة لى ووش الخير.