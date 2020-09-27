محمد رياض الوسط الفني كان مقصر مع منتصر بالله

أعرب الفنان محمد رياض، عن حزنة الشديد بوفاة الفنان منتصر بالله، أمس بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 70.

وقال رياض خلال مكالمة هاتفية في برنامج المساء مع قصواء” المذاع على فضائية "Ten"، أن الكثير من الفنانين كانوا مقصرين في التواصل مع الفنان الراحل، وذلك نتيجة ظروف مرضه الذي أبعده عن الكثيرين من أحبابه، قائلا: “كلنا كنا مقصرين مع الفنان الراحل المنتصر بالله”.

وأضاف "أنه كان يطمئن على الحالة الصحية للفنان الراحل من أسرته، مؤكدا إلى أن الفنان الراحل قدم العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي حفظت في وجدان المشاهد المصري، لما أشتهر به من خفة ظله وأدائه الراقي المتميز.