نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت هيفاء وهبي في الصورة ترتدي فستان لونه أحمر، وتضع ميكياج مناسب لبشرتها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" ويشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وتأجيل تصويره سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.

وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وجهت الفنانة هيفاء وهبي، الدعم للأشقاء السودانيين، بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏اللهم الطف بشعب ‎السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا. ...من قلبي سلام للخرطوم ‎فيضان السودان ‎نقف مع السودان".