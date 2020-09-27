نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا في المقال التالي
وكانت هيفاء وهبي في الصورة ترتدي فستان لونه أحمر، وتضع ميكياج مناسب لبشرتها، وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
تستعد الفنانة هيفاء وهبي لعرض مسلسلها الجديد "أسود فاتح" ويشار إلى أن مسلسل "أسود فاتح" كان من المقرر عرضه في رمضان 2020، ولكن لظروف انتشار فيروس كورونا وتأجيل تصويره سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني.
وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح" عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.
ومسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
وجهت الفنانة هيفاء وهبي، الدعم للأشقاء السودانيين، بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.
وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "اللهم الطف بشعب السودان، قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا. ...من قلبي سلام للخرطوم فيضان السودان نقف مع السودان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.