نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" في هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مؤلفو الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة"، كتابة الحلقات المُتبقية لهم، حيث انتهوا من كتابة 17 حلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل "اللعبة 2" بطولة أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما صديقان منذ صغرهما ويتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائي فى العمر ينتهى التنافس بينهما، ثم يظهر شخصًا غامضًا يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

يُشار أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت عرضه، وهو سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.

والجدير بالذكر أن شيكو يُشارك في فيلم "النمس والإنس"، كضيف شرف فى العمل، ويُجسد خلال الأحداث دور عفريت من عشيرة الجن، ويقع في غرام منة شلبي قبل زواجها من "هنيدي"، ويحاول أن يقف فى طريقهما، حينما يعلم بقصة حبهما، ويقف بجانبه عمرو عبد الجليل لكى يفسد علاقة هنيدى ومنة، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

