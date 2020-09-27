الجمهور يبحث عن دينا الشربيني بعد فيديو رفع الأثقال

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث بـ جوجل بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء ممارستها تمرين رفع الأثقال.

وكان الاعلامي عمرو أديب علق على هذا الفيديو خلال برنامج " الحكاية"،قائلا :" الله يكون في عونك يا هضبة .. البنت بتشيل اثقال كأنها بطلة مصر في رفع الاثقال".

وكانت دينا الشربيني ظهرت في كليب " اماكن السهر" كـ موديل مع النجم عمرو دياب، والذي كرح شهر اغسطس الماضي التزامن مع الموسم الصيفي.

أغنية "أماكن السهر" هي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر "ده جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".

وبدأت دينا الشربيني، تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ثانية واحدة، بطولة دينا الشربينى، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى، وهو من تأليف مصطفى حمدى، وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكى.

وكانت أخر أعمال دينا الشربيني، الفنية مسلسل "لعبة النسيان" والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، بجانب كل من الفنان أحمد داوود، وإنجي المقدم، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي وعدد أخر من النجوم.