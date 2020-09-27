كندة علوش مطلوبة على جوجل لهذا السبب

تصدرت الفنانة السورية كندة علوش مؤشرات البحث بـ جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل إلا أنا ضي القمر، الذي تقوم ببطولته.

تقوم كندة في المسلسل بدور الشيف عاليا التي تمر علاقتها الزوجية مع زوجها نادر بالكثير من الضغوط بسبب رغبتهما في الإنجاب وصعوبة تحقيق ذلك.

يعالج المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الأخرى والمشكلات الزوجية كالخيانة والشك، بجانب قضية الإنجاب .

يعد مسلسل ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي. وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وعلى صعيد آخر تستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

وابتعدت كندة علوش لفترة طويلة بسبب زواجها من الفنان عمرو يوسف ثم فترة حملها وانجابها لطفلتها حياة.