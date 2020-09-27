في عيد ميلادها ...تعرف على سبب إعتذار أروى جودة لوالدتها

وجهت اروى جودة في عيد الأم رسالة إلى والدتها اعتذار ،عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وكتبت اروى جودة :"كل سنة وانت أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم، يا معلمتي و صديقتي و بنتي، آسفة على أي مرة ضايقتك فيها و شكرا على كل مرة سامحتيني فيها و صبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس.. اللي عنادي منعني أفهمها منك.. بعشقك يا أمي ربنا يحفظك و يديكي الصحة والسعادة و راحة البال بحبك يا غزالتي".
وشاركت أروى جودة مؤخرا فى حكاية "سنين وعدت"، مع كوكبة من الفنانين أحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل.
يعد المسلسل قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.
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