بهاء سلطان تريند على تويتر بسبب هذا السبب

تقول كلمات أغنية "أنا مصمم": "انا زعلتك فى حاجة؟ .. طب ايه يا حبيبى هيا؟ ..بتدارى عينك ليه لما بتيجى فى عينيا؟ .. وحكايتك بس ايه فيك حاجة مش عادية؟".
قوللى يا حبيبى حاجة متصعبهاش عليا .. انا مصمم مش ماشى قبل ما تتكلم .. مقدرش اسيبك تتالم ساكت يا حبيبى ليه .. انا ضايقتك؟ طب قلت حاجة ماتتقلش؟ .. مش ماشى ولا سيبك تمشى .. قبل اما افهم في ايه".
قولى حبيبى بصراحة ومشاعرك ليا سيبها .. الدمعة اللى فى عيونك عرفنى ايه سببها .. عينك فى عنيا لكن حاسس بمسافة بينا".
يذكر أن بهاء سلطان، والعسيلي، طرحا أغنية "إنت إستثنائي" والتي تم عرضها في شهر رمضان المقبل، وقد حققت نجاح كبير جدًا، والأغنية الحان: محمود العسيلى، كلمات: امير طعيمة ، وتوزيع: علي فتح الله.
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