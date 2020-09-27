بعد غياب 6 سنوات.. سميحة أيوب تعود للمسرح بـ"بير السلم"

تعود الفنانة سميحة أيوب للمسرح، بعد غياب ست سنوات،من خلال إعادة تقديم مسرحية "بير السلم" ، للكاتب الراحل سعد الدين وهبه، وسيتولى المخرج سمير العصفوري مهمة إخراج تلك المسرحية.

مسرحية "بير السلم" تم تقديمها عام 1966 على خشبة المسرح القومي، وكانت غياب الضمير عن مجموعة من البشر ، كما أنها تناقش قضية الصراع بين الحرية والإيمان للإنسان الذى مهما كانت درجة طغيانه وسطوة الفساد فيه ومهما كان تجبره فإن الشعب سوف يسقط هذا الجبروت، فموضوع المسرحية يدور حول عائلة الشبراوي.

يُشار أن الفنانة سميحة أيوب شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم.