بعد اعتذارها عن "الآنسة فرح 2" حنان يوسف بدلًا من ناهد رشدي

اعتذرت الفنانة ناهد رشدي عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، الذي من المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل؛ وذلك بسبب مريضة، وحلت بدلًا منها الفنانة حنان يوسف.

وجسدت الفنانة ناهد رشدي، في الجزء الأول من مسلسل "الآنسة فرح"شخصية والدة الفنانة هبة عبد العزيز، وهي شريرة، تقوم بتدبير العديد من الخطط لدفع ابنتها للاستيلاء على ما يمتلكه زوجها الفنان أحمد مجدي، حتى انتهى بهم المطاف للطلاق.

وشارك في الجزء الأول من "الآنسة فرح" رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، جيلان علاء، وهو من إخراج أحمد الجندي، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي.