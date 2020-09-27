"قلبي عايز صرمة" لـ فيلو ومسلم يتخطى حاجز الـ11 مليون مشاهدة

حقق مهرجان "قلبي عايز صرمة"، للمطربين أحمد الفيلو، ومسلم، نجاحاً كبيراً منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فحصل المهرجان على نسب مشاهدة عالية فتخطى ال 11 مليون مشاهدة .

يعد مهرجان "قلبي عايز صرمة" غناء فيلو ومسلم،كلمات محمد الشاعر، وتوزيع فيلو ومونتاج بيبو العالمي، وسوشيال ميديا مؤمن منير.

وتقول كلمات المهرجان: "أنا قلب عايز صرمة يتضرب بيها، ناس كتير مراعيها وروحي يا ولداه،حبايبي جات تأذيها،دنيا وقلبت ضلمة سما فلمسارح، كلو فيها قارح وليه مفيش جدعان".

طرح نجم المهرجانات الشعبي أحمد الفيلو سابقا أغنية "ساحب سحابة"، بالتعاون مع أبو ليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وحقق المهرجان، أكثر من 178 ألف مشاهدة.

يذكر أن مهرجان "ساحب سحابة"، من كلمات حودة ماليلي، وتوزيع الفيلو، وتضم الأغنية بعض الكلمات منها: "خصم عور دور كسر، أي حكاية اضرب على أخصامك طلقة، وتدخل في جناية، لو حملي اقفشني يا خصمي، ووريني جناية".