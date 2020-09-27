مهرجان "يا صحبه ورا الستاره" يحصد نسبة مشاهدات عالية

حقق مهرجان "ياصحبه ورا الستاره" للمطربين أحمد الفيلو، ومسلم، نجاحاً كبيراً منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، فحصل المهرجان على نسب مشاهدة عالية فتخطى ال 2مليون مشاهدة .

يعد مهرجان "يا صحبه ورا الستاره " غناء فيلو ومسلم،كلمات مسلم ، وتوزيع فيلو ، وسوشيال ميديا سامو الارهابي

طرح نجم المهرجانات الشعبي أحمد الفيلو سابقا أغنية "ساحب سحابة"، بالتعاون مع أبو ليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"وحقق المهرجان، أكثر من 178 ألف مشاهدة.

يذكر أن مهرجان "ساحب سحابة"، من كلمات حودة ماليلي، وتوزيع الفيلو، وتضم الأغنية بعض الكلمات منها: "خصم عور دور كسر، أي حكاية اضرب على أخصامك طلقة، وتدخل في جناية، لو حملي اقفشني يا خصمي، ووريني جناية".