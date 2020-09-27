غادة عبد الرازق تواجه أزمة كبيرة.. فهل تسبب في غيابها عن دراما رمضان؟

وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة غادة عبدالرازق حاليًا عرض فيلمها الجديد "حفلة 9"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر عبدالحليم، نهال عنبر، عزوز عادل، أحمد وفيق، طارق صبري، طارق لطفي، صبحي خليل.
والجدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلطانة المعز"، وهو بطولة محمود عبد المغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.
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