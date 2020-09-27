بدأت حياتها الذهنية كعارضة أزياء.. تعرف علي أبرز محطات أروي جودة

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة أروي جودة التي تمتعت بمسيرة فنية حافلة ، وأستطاعت أن تستحوذ بها مكانة في قلوب الجمهور.

وفي التقرير التالي يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أبرز محطات الفنانة أروي جودة.

* ولدت أروي جودة في السابع والعشرين من سبتمبر 1984 ، في مدينة جدة بالسعودية.

* بدأت حياتها المهنية في طفولتها، حيث عملت بمجال عروض الأزياء منذ كانت في الثانية عشر من عمرها ، حصلت على جائزة أفضل عارضة أزياء عام 2004 ، وشاركت كذلك في تقديم الاعلانات التجارية.

* بدأت حياتها الفنية بمشاركتها في فيلم "الحياة منتهى اللذة"عام 2005 ، وهو بطولة حنان ترك، منة شلبي، يوري مرقدي، زينة، مجدي كامل ومن تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي.

* خاضت تجربة تقديم البرامج في عام 2012 وذلك من خلال تقديمها برنامج ذا فويس الذي يبث على قناة إم بي سي

* شاركت في عدد كبير من الأعمال السينمائية منها " العالمي ، زي النهاردة ، مفيش غير كده ، علي جنب يا أسطي ، الجزيرة 2 ، الوتر".

* كما شاركت في عدد من المسلسلات منها " خطوط حمرا ، المواطن x ، حجر جهنم ، نابليون والمحروسة ، صانع الأحلام ، أبو عمر المصري".



* يذكر أن آخر أعمال أروى جودة، فيلم "أشباح أوربا"، وتدور احداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وباسم سمرة.