كشف الفنان سعد لمجرد، عن كواليس أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، والتي قام بطرحها خلال الأيام السابقة على قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". وفي تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" قال "لمجرد": "كنت منتظر من سنين أن أغني باللهجة المصرية لأني أحبها كثيراً وأحب أيضاً الشعب المصري، وعندما قمنا بطرح أغنية "عدى الكلام"، سعدت كثيراً بردود الأفعال حولها". وأستكمل حديثه قائلاً: "سعيد بتعاوني مع الأساتذه الكبار أمير طعيمة وعزيز الشافعي وتوما، وكان شرف كبير لي أن أتعامل مهم واتشرفت، فكانت الأغنية في البداية بإسم "إبن ناس"؛ ولكن اقترحت عليهم بعد ذلك أن نُغيرها لإسم "عدى الكلام" و رحبوا كثيراً بالإسم".

وأضاف سعد قائلاً: "كنا سنقوم بعمل الكليب بأبسط من ذلك في إستديو وكنت سأقوم بعمل رقصات، ولكن قمنا بتغير هذه الفكرة لفكرة السيرك، وبسبب الكرونا فحرصنا على عدم وجود جمهور وقررنا أن يكون في الكليب أنا والبنت". وتابع سعد قائلاً: "قمنا بأخذ بعض لقطات فكرة الكليب من ناحية الرقصات من مايكل جاكسون، وفكرة الجزمة التي كانت في نهاية الكليب كانت فكرتي، فقررت أن نقوم بعمل شئ دمه خفيف في النهاية بدون مزيكا". وفي نهاية حديثه قال: "أستعد لأغاني آخرى باللهجة المصرية بإذن الله، فأنا أحب الشعب المصري وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم دائماً".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعد لمجرد لـ"دوت الخليج الفني": انتظرت سنوات لأغني باللهجة المصرية.. وهذا سبب ارتدائي لحذاء نسائي بـ"عدى الكلام" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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