نشرت الفنانة السورية رانيا الملاح، عدة صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى: قمر - منورة - صباح الورد - ما شاء الله اقرأ أيضا: أنا مهما كبرت صغير.. رانيا ملاح تخوض تحدى الطفولة.. شاهد يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، كان مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي. مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد. وشاركت ايضا فى مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، بطولة بيومي فؤاد وهبة عبدالغني وإسلام جمال وأسماء جلال ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو ينتمي إلى نوعية "ميني دراما".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بإطلالة جديدة.. رانيا الملاح تتألق فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا | شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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