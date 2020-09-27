بالأصفر .. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

وتألقت ديميت اوزديمير وهي ترتدي فستان باللون الاصفر و حزام علي الخصر باللون الاصفر ، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

و علقت ديميت اوزديمير علي الصوره قائله :" حديقة الربيع بداخلنا"

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وأكملت ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت اللون الكشمير الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الاي لاينر ليبرز من جمال عينها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قلادة باللون الفضي حول عنقها .

و يذكر ان تقوم ديميت اوزديمير الان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني .

تلعب ديميت في مسلسل منزلي شخصية زينب، و هي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الاطلاق ، لا تثق بقدراتها و طاقتها، فتاة مترددة و مذبذبة و لا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها و داخلها، تلبي للجميع رغباتهم و تنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الاخرين.

انها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لارضاء البعض لدرجة أن تصبح انانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها و ماهية اسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي انجبتها كي تتعلم و تصبح كما تريد، ثم تتخلى عن اسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي ؟

و أجادت ديميت أوزدمير أدائها و اتقنت دورها خير اتقان، لدرجة تفاجيء بها الجميع ، و من أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة ، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة و نبرات صوتها المتغيرة، و حركات جسدها لتعبر عما بداخلها و تخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات و الكثير من التقمص.