بالأصفر .. ديميت أوزديمير تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

و علقت ديميت اوزديمير علي الصوره قائله :" حديقة الربيع بداخلنا"
و يذكر ان تقوم ديميت اوزديمير الان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني .
تلعب ديميت في مسلسل منزلي شخصية زينب، و هي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الاطلاق ، لا تثق بقدراتها و طاقتها، فتاة مترددة و مذبذبة و لا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها و داخلها، تلبي للجميع رغباتهم و تنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الاخرين.
انها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لارضاء البعض لدرجة أن تصبح انانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها و ماهية اسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي انجبتها كي تتعلم و تصبح كما تريد، ثم تتخلى عن اسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي ؟
و أجادت ديميت أوزدمير أدائها و اتقنت دورها خير اتقان، لدرجة تفاجيء بها الجميع ، و من أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة ، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة و نبرات صوتها المتغيرة، و حركات جسدها لتعبر عما بداخلها و تخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات و الكثير من التقمص.
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