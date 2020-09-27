بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

تصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول مؤشرات البحث بـ جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد نشرها صورة لها بالمايوه، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وفي السطور التالية، نرصد أهم المعلومات عن عارفة عبد الرسول:

عمر عارفة عبد الرسول



تبلغ عارفة عبد الرسول من العمر 66 عاما، فهي من مواليد 19 فبراير 1954، وهي من مواليد حي الحضرة الواقع بمحافظة الإسكندرية.



ديانة عارفة عبد الرسول



أثار اسم عارفة عبد الرسول الجدل حول ديانتها، وكشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة: "سميت بـ عارفة على اسم جدتي".

وأضافت في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".

وتابعت: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".

زوج عارفة عبد الرسول



أكدت عارفة عبد الرسول أن زوجها كان له دور مؤثر في حياتها وشجعها على تحقيق حملها بترك الإسكندرية والاستقرار في القاهرة "هوليوود الشرق" لكي تحترف التمثيل.



وقالت إنها تركت أبناءها تحت رعاية زوجها في الإسكندرية وسافرت إلى القاهرة.