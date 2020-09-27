راغب علامة يستعد لطرح ‏"ليه سايبنى" و"كنا حبايب"‏

يستعد النجم اللبنانى راغب علامة، لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام القليلة المقبلة والأولى تحمل عنوان"ليه سايبني"، بينما الأخرى تحت عنوان"كنا حبايب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".
أغنية"ليه سايبنى"، من كلمات أحمد قطوط، ومن ألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقى جان مارى رياشى، بينما أغنية"كنا حبايب"، من كلمات هيثم سليم، ومن ألحان أحمد زعيم، توزيع جان مارى رياشى.
ومن المقرر طرح الأغنيتين على فترات متباعدة على طريقة"السينجل" وذلك بدءً من الأيام المقبلة على يوتيوب.
في سياق آخر.
قام الفنان اللبناني راغب علامة بمهاجمة نظام بلاده، مُشيرًا إلى أنه نظام ليس لا يوجد به أمل ولا مستقبل ولا كرامة لإنسان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".
كتب راغب علامة تغريدة جديدة قال فيها:"نظام فاسد، نظام مجنون، نظام بلا أخلاق، نظام منحرف، نظام موبوء، نظام ظالم، نظام خائن، نظام شحّاد، نظام للتهجير، نظام للسرقة والنهب، نظام وسخ، نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية! هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكموه".
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