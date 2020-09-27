على البحر .. طارق الإبياري يلفت انتباه متابعيه عبر إنستجرام

نشر الفنان طارق الإبياري صورة جديدة له، وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر طارق الإبياري في الصورة من أمام البحر وهو يرتدي شيميز أبيض ونظارة شمس.

وعلق طارق على الصورة قائلا: " صباح الخير...انتظروا ".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاءت التعليقات كالتالي :

- شكلك حلوو أوي.

- مسلسل ولا فيلم جديد ولا إيه.

- هتفاجئنا إزاي ؟!

- قمممررر يا طارق

يذكر أن آخر أعمال طارق الإبيارى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

قال الفنان طارق الإبيارى، إنه سعيد للغاية بمشاركته في مسلسل فلانتينو، الذى قام ببطولته الفنان عادل إمام وتم عرضه خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه كان سعيدا للغاية خلال تصويره لأحداث المسلسل، وأنه يحن كثيرا لفريق العمل الذى شارك في هذا المسلسل.

وكشف الفنان طارق الإبيارى، أن الفنان عادل إمام أبدى إعجابه الشديد بدورى فى مسلسل فلانتيو، إضافة لتلقيه الكثير من عبارات المدح من أصدقائه بدوره بشخصية رفاعة بمسلسل فلانتيو.

وأوضح الفنان طارق الإبيارى ، أن شخصيته بدور "رفاعة" كانت مميزة عن طريق حفظ الأرقام والتواريخ بصورة كاملة .