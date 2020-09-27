وكتبت نادية العراقية: "أيوه دول ولادي ووالدهم .. رجعتو تنشروا صورهم وأقذر تعليقات.. باي حق تشككوا في النسب.. بأي حق تقولوا الفلوس بتحلي.. إنتو شفتم عايشة ازاي".
وأضافت: "الحسد والقر قعدوني من الشغل .. مشفناش فرحة.. والأمراض دخلت بيتي .. بطلوا قر أنا أهلي في بغداد ملوك جمال.. يعني لو عيالي بعد الشر ماتوا واتحرق قلبي ده يريحكم".
وانتقلت نادية العراقية لمصر عام 1977، ثم تزوجت من رجل مصري وأنجبت 3 أبناء أدهم، مي ونيللي ومن أشهر أفلامها "أبو علي".
وفي عام 2012، قدّمت نادية العراقية عددا من المسلسلات العراقية ثم في 2015 شاركت في مسرحية "خو ماكو شي " مع صديقتها الفنانة وفاء حسين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التشكيك في نسب أبنائها من زوجها المصري.. رد ناري من نادية العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.