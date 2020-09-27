منة فضالى تهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها.. شاهد

بعيد ميلادها ونشرت عدة صور من الاحتفال.

وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت منة فضالى قائلة "عيد ميلاد سعيد حبيبتي دائما مختلفة ريكو".

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صور جديدة من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، أمس بعيد ميلادها 34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

كان أول أعمالها فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر".

شاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.