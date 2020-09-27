شكرا لقرائتكم خبر عن "عيدى وزيدى" أغنية جديدة لـ محمد عدوية فى ألبومه الجديد..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المطرب محمد عدوية التحضير لألبومه الجديد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته بعنوان "سكوت خلاص" في 2018، وقرر عدوية اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية وغيرها، كما يستعد لتسجيل أغنية تحمل طابع مقسوم بعنوان "عيدى وزيدى"، من كلمات وألحان تيام على، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في الأيام المقبلة، من ناحية أخرى أعرب عدوية عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها مؤخرا على أغنية "سبع صنايع" الذى قدمها فى تتر مسلسل "عمر ودياب" بطولة كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر والذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى وحقق نجاح كبير وحازت الاغنية على إعجاب الكثيرين.
وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار دور الأطباء، وتضحيات جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.
الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".
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