شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يروج لأحدث كليباته "جريدة الرجل الثانى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ويواصل النجم التونسى صابر الرباعى التحضيرات لألبومه الجديد، وذلك بعد طرح آخر ألبوماته "صابر 2019"، وقرر صابر اختيار أغانى متنوعة منها الرومانسية والدرامية، والرقص، كما يتعاون مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار، بجانب الشباب فى الألبوم الجديد.
ومن أسماء بعض أغانى ألبوم صابر وتأتى كالتالى "الكسبان"، و"ورحمة قلبى"، ومن الشعراء هشام صادق، ووليد الغزالى، والملحن مدين، والموزعين كريم عبد الوهاب، وأحمد عبد السلام.
من ناحية أخرى، طرح صابر الرباعى مؤخرا كليب بعنوان "ليلة فى العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع الموسيقى عمر صباغ، من إخراج وليد ناصيف، كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.
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