شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليون مشاهدة لأغنيتين فى كليب واحد لـ جينيفر لوبيز ومالوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم شعبية النجمة العالمية جينفر لوبيز الجارفة إلا آن كليب أغنيتها الجديد Pa Ti + Lonely،

يقترب من 5 مليون مشاهدة وهو رقم ليس كبيرعن شعبية جي لو، ويشارك لوبيز في الكليب المغني مالوما، والكليب عبارة عن أغنيتين الأولي يحاول مالوما الإيقاع بـ لوبيز ليكونا في علاقة، وفي الأغنية الثانية تكتشف لوبيز انه من الشرطة وفعل ذلك ليقع بها ويتم القبض عليها.

وكانت قد كشفت النجمة جينيفر لوبيز عن صور جديدة من عملها الغنائي المنتظر مع مالوما، حيث نشرت عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام فيديو جديد لهما من الكليب، وشوقت متابعيها له .

ومن ناحية أخرى سبق وكشفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز، عن تفاصيل طرح فيلمها المقبل Marry Me، الذي يشاركها فيه النجم العالمي أوين ويلسون والنجم العالمي مالوما، ونشرت نجمة البوب الشهيرة مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، لتعلن عن موعد طرح فيلمها المقبل Marry Me، المقرر له يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.