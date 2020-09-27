شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يكشف عن بوستر جديد بأسماء شخصيات فيلم "الخطة العايمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان علي ربيع جمهوره بصورة لبوستر جديد لفيلمه "الخطة العايمة"، تظهر بها شخصيات الفيلم، ويعلن موعد عرضه، وعلق علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، :" يوم 6 أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي فيلم الخطه العايمه ..بأمر لله".



علي ربيع

وتدور قصة الفيلم حول عصابة تجبر الفنانة غادة عادل التى كانت تعمل معهم على تجنيد شخصين لسرقة أحد البنوك لكنهم لا يريدون أن يعرف أحد هويتهم ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار غادة 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وأعلن صناع الفيلم عن طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تغيير اسمه من "الخطة العامية" إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع.