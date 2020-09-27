شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرى بلازا تكسر ملل الحجر الصحى المنزلى بنزهة مع كلابها فى لوس أنجلوس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت الممثلة الأمريكية أوبرى بلازا فى حالة انقطاع لمدة أشهر عن أنشطتها المجتمعية، منذ أن بدأت الحجر الصحى مع شريكها جيف باينا فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن الممثلة الكوميدية كانت تنجح فى الظهور ببعض المقاطع الافتراضية عبر السوشيال ميديا أو جولاتها للتنزه اليومى، وفى آخر ظهور لها، كانت ترتدى أوبرى بلازا قناع الوجه "كمامة"، بينما حافظت على جمالها وأناقتها بارتداء قميص وردى، حيث أخذت كلبيها فرانكى وستيفى فى نزهة فى حى لوس فيليز الذى تعيش فيه بلوس أنجلوس، أثناء استراحة من العزلة، واستكملت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، إطلالتها الجذابة ببنطلون جينز ضيق وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، إضافة إلى النظارات الشمسية المستديرة وقلادة فضية وقناع وجه أبيض، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وشاركت بلازا مؤخرًا مع فى مؤتمر افتراضى استفاد منها خلاله الحزب الديمقراطى فى ويسكونسن، حيث أجابت على أسئلة الناخبين المتكررة حول بطاقات الاقتراع عبر البريد، وقالت: "لا أريد أن أكون سلبية.. لكن الكثير من الناس ينسون تضمين [نسخة] من بطاقة هوية تحمل صورة".

وانضمت الممثلة المولودة فى ولاية ديلاوير سابقًا إلى فريق عمل " Parks and Recreation "، فى أبريل الماضى، فى حلقة لم شمل افتراضية، واستفادت من Feeding America، كما لعبت دور البطولة فى مسلسل April Ludgate، وجسدت دور متدربة ساخرة فى قسم باونى للمتنزهات والاستجمام، وهو العمل الذى استمر عرضه من 2009 إلى 2015 على NBC.