وتزامناً مع ذلك يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أحد المواقف الطريفة التي تعرضت لها. وحكت أروى أحد المواقف التى تعرضت لها مع العفاريت، في برنامج "سهرانين " مع الفنان أمير كرارة ، حيث قالت: "كان المنزل مهجور، لأنى أبى وأمى تزوجا وسافرا إلى السعودية، وظل البيت مغلقا لمدة عشرين عاما تقريبًا، وعندما عودت لأستقر فى مصر للدراسة فى الجامعة كان منزلنا مليئا بالكراتين المغلقة والأتربة فوضبت حجرتى وجلست بها، وفى إحدى المرات سمعت أصوات غريبة خارج الحجرة فخرجت لأجد أن التليفزيون يعمل وهو بالمناسبة تليفزيون قديم جدا، فخرجت من الشقة على الفور وذهبت لصديقتى ولكن بعدها عدت وتعايشت معهم".
يذكر أن آخر أعمال أروى جودة،السينمائية فيلم "أشباح أوربا"، وتدور احداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وباسم سمرة.
كما كانت آخر أعمالها التلفزيونية مشاركتها في مسلسل "لعنة كارما"، بجانب الفنانة هيفاء وهبي وهو من إخراج خيري بشارة وشارك في بطولته ذكي فطين عبدالوهاب ومحمد سليمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف كيف عاشت أروي في بيت مسكون بالعفاريت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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