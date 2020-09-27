أغنية "خطيرة" لرامي صبري تقترب من 4 مليون مشاهدة

يذكر أن أغنية "خطيرة"، لرامي صبري، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.
وتقول كلماتها: ".. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيرة خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.
يستعد الفنان رامي صبري، لطرح أحدث أغنياته بعنوان "خليني أشوفك تاني" خلال الأيام القادمة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
وانتهى رامي، من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامة الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.
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