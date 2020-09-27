ربنا يصبر أهلك .. حمدي الميرغني يودع الفنان الراحل المنتصر بالله

ونشر حمدي الميرغني، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ المنتصر بالله، وكتب في تعليقه على الصورة: " البقاء لله وداعًا أستاذ منتصر بالله ربنا يصبر أهلك وأحبائك".
يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.
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وقدّم الفنان المنتصر بالله خلال مشواره الفنى العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي.
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