نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها بالمايوه.. تعرف على عمر وديانة عارفة عبد الرسول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول مؤشرات البحث بـ جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما نشرت صورتها بالمايوه، على جميع وسائل التواصل الاجتماعي

تبلغ عارفة عبد الرسول من العمر 66 عاما، فهي من مواليد 19 فبراير 1954، وهي من مواليد حي الحضرة الواقع بمحافظة الإسكندرية.

أما عن ديانتها فأثار اسم عارفة عبد الرسول الجدل حول ديانتها، وكشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة: "سميت بـ عارفة على اسم جدتي".

وأضافت في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".

وتابعت: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".

قالت عارفة عبد الرسول في لقاء لها أن زوجها كان له دور مؤثر في حياتها وشجعها على تحقيق حملها بترك الإسكندرية والاستقرار في القاهرة "هوليوود الشرق" لكي تحترف التمثيل.

تركت عارفه أبناءها تحت رعاية زوجها في الإسكندرية وسافرت إلى القاهرة.