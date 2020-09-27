شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول تتجاهل الهجوم على صورتها بالمايوه وتروج لهذا العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهلت الفنانة عارفة عبد الرسول الهجوم الذى تعرضت له بعد نشر صورتها بالمايوه عبر حسابها على فيس بوك، وروجت لمسلسل "الوصية" الذى يعاد عرضه مرة على قناة dmc، بطولة أكرم حسنى وأحمد أمين وريم مصطفى، وتم عرضه فى شهر رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيراً وقتها.



عارفة عبد الرسول

وتعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول لهجوم حاد بعد نشر صورة لها بالمايوه على البحر عبر حسابها على "فيس بوك"، وكتبت على الصورة "لقيت الطبطبة"، ليترك لها البعض تعليقات غاضبة بسبب صورتها، أما البعض الآخر كتب لها تعليقات إيجابية متمنين لها حياة سعيدة وعمر طويل، ومن التعليقات الإيجابية:" الحلوة، ربنا يسعدك و يفرح قلبك، يارب دائما مبسوطة".



عارفة عبد الرسول

وكان آخر ظهور للفنانة عارفة عبد الرسول في شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من بطولة أكرم حسنى وأحمد فهمى وبيومى فؤاد وويزو وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

كما تشارك الفنانة عارفة عبد الرسول في فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى ويجسد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

"النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.