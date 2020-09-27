شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تجرى 3 مسحات خشية إصابتها بكورونا عقب عودتها للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة الإماراتية أحلام بعد وصولها إلى الإمارات لعدة فحوصات طبية، حيث أجرت 3 مسحات للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، وقامت باتباع الإجراءات الاحترازية داخل منزلها وعدم الاختلاط بأولادها وزوجها بمجرد عودتها من السعودية إلى أن تتأكد من عدم إصابتها بالمرض، كانت الفنانة أحلام قد شاركت فى الاحتفال بالعيد الوطنى الـ 90 للسعودية، حيث أحيت حفلا ضخما بمدينة الملك عبدالله بجدة والذى كان بدون جمهور حفاظا على سلامة المواطنين وتمت إذاعته أون لاين.

وقالت عبر حسابها على انستجرام إن أزمة فيروس كورونا جعلتها تعيد حساباتها فى أشياء كثيرة، مؤكدة أنها تعلمت من هذه الأزمة الكثير وسيبقى ذكرى، وكتبت:"ولله الحمد سنتذكر هذه السنة الصعبة التى نمر بها.. إنما أسأل الله أن تكون ذكرى فقط نحكى بها للأجيال القادمة بأن اجتاح عصرنا فيروس اسمه كورونا وجعلنا نختبئ فى بيوتنا خوفاً أن نصاب به نحن وأولادنا جعلنا ليس فقط نعيش فى الحجر إنما جعلنا نتفكر في أشياء كثيرة كانت تغيب عنا وجعلنا نعيد حساباتنا فى أشياء كثيرة نعم وتعلمنا من هذا الفيروس الكثير وسيبقى ذكرى".

وتابعت: "الله تعالى وهبنا نعما كثيرة وأشياء جميلة تستحق أن نحيا من أجلها الحمد لله أولاً وأخيراً وشكراً كورونا تعلمنا منك الكثير فى مدرسه الحياة أهم مدرسة".

وكانت احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام بعيد ميلاد زوجها ، موجهة له رسالة حب عبر حسابها على تويتر، وكتبت الفنانة أحلام، قائلة:"كل عام وأنت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله أن ربى رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطرى بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا أحبك يا أغلا من سكن قلبى وكل عام وإحنا مع بعض".

وفى سياق آخر كشفت أحلام تفاصيل ألبومها الجديد، مؤكدة أن انتشار فيروس كورونا تسبب فى وقف العمل على ألبومهاالجديد، حيث كانت طيلة الأسابيع الماضية ملتزمة بالحجر المنزلى، وبالتالى لم تتمكن من زيارة الاستوديو لاستكمال تنفيذ الأغنيات الجديدة.