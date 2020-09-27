اعرف الحكاية.. ما هي المناسبة التي جمعت تامر حسني بزينة وحازم إمام

انتشرت مؤخرًا صور وفيديوهات على السوشيال ميديا تجمع النجم تامر حسني، بكابتن الزمالك السابق حازم إمام، والفنانة زينة، ولم يكشفوا عن تفاصيل المناسبة التي جمعتهم.

وعلم"دوت الخليج الفني" من مصادره كواليس المناسبة وهي عيد ميلاد شقيقة زوجة الكابتن حازم إمام، حيث حرص تامر على مفاجئتها في الإحتفالية عند علمه بأنها تحبه كثيرًا".

وأضاف المصدر قائلًا: "علم تامر بموضوع عيد ميلاد الفتاة من الفنانة زينة، والكابتن حازم إمام، وأخبروه أنها تحبه جدًا لذلك قرر أن يفاجئها ويحتفل معها ويغني لها، بينما استقبلت الفتاة مفاجئة حسني، بسعادة وسرور".

في سياق آخر تصدر تامر تريند "تويتر" خلال الساعات الماضية، بعدما ذهب للطفل محمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة واستجاب لرغبته بمقابلته ووفر له كرسي رياضي بمواصفات خاصة لمشاركته في بطولات رياضية، كما أهداه جيتارًا وحرص حسني، على قضاء اليوم معه وأسرته وسط فرحة شديدة من قبل الطفل.