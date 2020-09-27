تريند الفن| فى عيد ميلاد أروى جودة تعرف على عمرها الحقيقى والجمهور يطارد دينا الشربينى لهذا السبب

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

يصادف اليوم الـ 27 من شهر سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة اروى جودة التي تنتمي إلى مواليد برج الميزان حيث تكمل اليوم عمرها الـ 41 عاما.

وفي عيد الام، كانت اروى جودة وجهت الى والدتها اعتذار من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وكتبت اروى جودة :"كل سنة وانت أجمل وأطيب وأحن وأجدع أم، يا معلمتي و صديقتي و بنتي، آسفة على أي مرة ضايقتك فيها و شكرا على كل مرة سامحتيني فيها و صبرتي عليا لغاية ما الحياة تفهمني الدروس.. اللي عنادي منعني أفهمها منك.. بعشقك يا أمي ربنا يحفظك و يديكي الصحة والسعادة و راحة البال بحبك يا غزالتي".

صدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث بـ جوجل بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء ممارستها تمرين رفع الأثقال.

وكان الاعلامي عمرو أديب علق على هذا الفيديو خلال برنامج " الحكاية"،قائلا :" الله يكون في عونك يا هضبة .. البنت بتشيل اثقال كأنها بطلة مصر في رفع الاثقال".

نشرت الفنانة القديرة نادية الجندي فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر نادية الجندي في الفيديو خلال استضافتها مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية.

وتوعدت الفنانة نادية الجندي لكل من يحاول الإساءة لها أو لتاريخها، وأنها سوف تقاضيه قانونيا.

حسمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول الشائعات التي ترددت بأنها في صدد الانفصال عن زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست.

وردت كيم كارداشيان على هذه الشائعة من خلال نشر صورة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ظهرت فيها هي وكاني ويست بطريقة غير مباشرة وعلقت :" موعد غرامي".