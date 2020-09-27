شاهد.. سمية الخشاب تثير إعجاب متابعيها بصور لها على شاطئ البحر

نشرت الفنانة سمية الخشاب عدة صورة لها أثناء قضائها إجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالآتى:

- انتى قمر من غير ولا كلمه ولا تحطى فى دماغك ولا دى ولا ده انتى الله وأكبر عليكى .

- اجمل ممثلة مصرية تحية لك من العراق .

- ماشاء الله تبارك الله عليكى يارومه ربنا يحفظك.

- برنسس سومة ربنا يحفظك ياجميل يااااارب ويكفيكي شر الحاسدين والحاقدين ماشالله عليكي قمرررر

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يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.