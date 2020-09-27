مؤلفو الخطة العايمة ينشرون صورة من كواليس الفيلم

نشر مؤلفو فيلم الخطة العايمة على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بهم صورة من كواليس العمل على الفيلم وعلقوا " فيلم الخطة العايمة أول فيلم لينا كتبناه من ٤ سنين وهيخرج للنور يوم ٦ أكتوبر والصورة دي من أول جلسة عمل مع المخرج وأبطال الفيلم".

وأيضا:



تدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وبطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن "توتة"، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.

ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز مسرحية صباحية مباركة التي تعرض الآن على مسرح جراند نايل تاورز كما ينتظروا عرض مسرحية اللوكاندة مع أشرف عبد الباقي. كما قاموا بتأليف الموسمين الخامس والسادس من مسرح مصر.