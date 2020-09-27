أخبار الفن .. الجمهور يبحث عن دينا الشربيني .. بعد ظهورها بالمايوه.. معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث بـ جوجل بعد مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء ممارستها تمرين رفع الأثقال.

حسمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الأمر حول الشائعات التي ترددت بأنها في صدد الانفصال عن زوجها مغني الراب الامريكي كاني ويست.

فاجأت النجمة العالمية أديل بظهور جديد أبرز نحافتها الشديدة بعد خسارتها اكثر من 30 كيلو من وزنها، خلال حضورها عيد ميلاد صديقتها صوفي ريتشر.

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية أكثر من 50 صورة و10 فيديوهات من جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله.

تصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول مؤشرات البحث بـ جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد نشرها صورة لها بالمايوه، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".