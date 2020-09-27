تعليق عمرو أديب عن فيديو دينا الشربيني أثناء رفع الأثقال. الإعلامي عمرو أديب تصدر اهتمام الجمهور بتعليقه على فيديو نشرته الفنانة المصرية دينا الشربيني أثناء ظهورها في الجيم وهي تقوم برفع الأثقال على أكتافها بشكل أبهر الجمهور بمدى لياقتها البدنية وقدرتها على رفع الحديد بهذا الوزن الضخم، فعبّر عمرو أديب عن صدمته ايضا بالمهارة الرياضية التي تتمتع بها دينا الشربيني وحاز تعليقه الطريف على اهتمام الجمهور.

عمرو أديب يعلق على فيديو دينا الشربيني أثناء رفع الأثقال

الإعلامي عمرو أديب تفاعل خلال تقديمه برنامج الحكاية، مع فيديو نشرته الفنانة دينا الشربيني عبر حسابها على على "انستجرام" أثناء ممارستها لرياضة حمل الأثقال بشكل ملفت أظهر مدى لياقتها البدنية الكبيرة، فأعرب عن إشادته بقوتها البدنية معتبراً بأنها قامت بحمل الحديد بعناية ودقة ورشاقة، بينما لا يستطيع هو رفع ربع الوزن الذي رفعته.

عمرو أديب توقف ايضا عند تعليق دينا الشربيني على الفيديو بأنها عادت للرياضة، فتساءل قائلا :":"انا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وبعدين دي كاتبة إنها لسه راجعة يعني لسه بتسخن، أومال قبل كده كنتِ بتشيلي إيه، بتشيلي الهرم .. صحة مفرطة جامدة جدا”.

وتابع عمرو أديب:" شوفوا لما رمت البتاع والحمل كمان كبير أوي ده أنا صعب أشيل ربعه"، مضيفاً :"لما حد قالي على الفيديو، قلت يمكن بتنط الحبل أو بتعمل يوجا، لكني فوجئت بوحش يا باشا، اتفرج على الست بتعمل إيه؟!، مصدقتش إنها دوت الخليج".

دينا الشربيني ترفع الأثقال بشكل مبهر

الفنانة المصرية دينا الشربيني فاجأت متابعيها عبر حسابها على انستغرام يوم أمس بمشاركتهم بمقطع فيديو استعرضت فيه لياقتها البدنية بشكل مبهر حيث أطلت من أحد الصالات الرياضية المفتوحة المجاورة للبحر وقامت برفع الأثقال على كتفيها بأسلوب رشيق، معلنة عودتها للتمارين الرياضية القاسية حيث علقت قائلة :"العودة الى المسار الصحيح"

فيديو دينا الشربيني حصد حوالي نصف مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من نشره على انستغرام، وتفاعل الجمهور مع لياقتها البدنية معربين عن صدمتهم بقدرتها على رفع الأوزان الثقيلة، وأشار آخرون الى تشجيع عمرو دياب لها على ممارسة الأنواع الرياضية الصعبة خاصة بكونه من هواة هذه الرياضة.

من ناحية ثانية، تعيش دينا الشربيني فترة انتعاشة فنية حيث مام تزال تحصد نجاحات مشاركتها في فيديو كليب النجم عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر" بالساحل الشمالي، كما انتهت قبل أيام قليلة من تصوير المشاهد الأخيرة لها في فيلم "ثانية واحدة" الذي يجمعها بمصطفى خاطر وعلا رشدي، وتنتظر كذلك عرض فيلمين انتهت من تصويرهما قبل أشهر ماضية، وهما "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"يوم 13".