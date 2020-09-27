داوود الشريان يكشف تفاصيل مشّوقة عن برنامجه "تحدي العائلات" وسبب موافقته على تقديمه

داوود الشريان حل ضيفا على برنامج "صباح الخير يا عرب" المعروض على قناة "mbc" حيث كشف عن تفاصيل برنامجه الجديد "تحدي العائلات" الذي من المنتظر أن يبدأ عرضه قريبا.

داوود الشريان: لم أختار برنامج "تحدي العائلات" لكنه اختارني

الإعلامي السعودي الكبير داوود الشريان كشف في تصريحاته لبرنامج "صباح الخير يا عرب" عن سبب تقديمه لبرنامج "تحدي العائلات" حيث أوضح أنه لم يختار البرنامج بل أن فكرته دوت الخليج التي رأت فيه شخصا مناسبا لتقديمها، وأكد الإعلامي الكبير داوود الشريان أن سبب موافقته على تقديم "تحدي العائلات" يعود إلى فكرته المميزة والى عرضه على "mbc" التي يعتبرها من أسباب شهرته فقال: "أنا لم أختار البرنامج بل هو من قام باختياري، ورأيت أن فكرته مميزة، وكذلك سوف يعرض على شاشة mbc التي عرفني الناس من خلالها فأعتقد أن الأمر يشبه انتقال شخص من غرفة إلى غرفة أخرى داخل منزله" .

A post shared by (@mbcfamilyfeud) on Sep 27, 2020 at 1:09am PDT

أهم الجوائز المقدمة في برنامج "تحدي العائلات"

داوود الشريان تحدث عن طبيعة الأسئلة التي سوف يتم طرحها على المشتركين في حلقات برنامج "تحدي العائلات" وعن قيمة الجوائز التي ستقدم للعائلة الفائزة في حلقات البرنامج، موضحا أن الأسئلة التي سوف تطرح على المشتركين تهتم بمعرفة سلوك المجتمع، فقال: "البرنامج يعتمد على ذوق وسلوك المشترك، حيث أن الأسئلة تطرح من السلوكيات اليومية، ولا تحتاج الإجابة عليها لنوعية من المشتركين المتخصصين او لديهم قدر كبير من المعلومات، أما الجوائز المقدمة ففي كل حلقة توجد أسرتين، والأسرة الفائزة تحصل على 30 ألف ريال، ومتاح لها استكمال السباق في البرنامج حتى الحلقة الخامسة، وفي كل حلقة تفوز فيها تحصل على 30 ألف ريال إضافية، وهذا يعني أن الأسرة الواحدة من الممكن أن تحصل على مبلغ 150 ألف ريال".

داوود الشريان يكشف شروط المشاركة في برنامج "تحدي العائلات"

الإعلامي داوود الشريان أوضح كذلك أبرز الشروط الواجب توافرها في المشاركين بالبرنامج فقال: "يجب أن تكون العائلة المشاركة في البرنامج تجمعهم صلة قرابة وأن يكون عمر المشترك فوق الـ18 سنة".

يشار الى أن البرنامج فتح باب الأشتراك لمن يرغب في الإنضمام إليه، حيث أنه من المقرر عرضه قريبا على شاشة "mbc"، ويعتبر الإعلامي داودد الشريان من أبرز الإعلاميين في المملكة العربية السعودية وقدم العديد من البرامج المهمة خلال مسيرته الإعلامية منها "واجه الصحافة"، و"الثامنة" الذي عرض على قناة "mbc".